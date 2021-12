Roma-Inter, Marotta: «Roma comunque competitiva, Mourinho un vincente»

Queste le dichiarazioni di Giuseppe Marotta, ad dell'Inter, nel prepartita del match con la Roma:

MAROTTA A DAZN

Dove sono le insidie in questa partita?

Me le aspetto, la Roma ha comunque una rosa competitiva al di la delle defezioni. Spero in uno bello spot per il calcio italiano e speriamo di proseguire nel nostro ruolino di marcia.

Qualche regalo di Natale come i rinnovi di Brozovic e Perisic?

Sono dinamiche che fanno parte delle nostre agende quotidiane, con i loro rappresentanti abbiamo contatti frequenti. Questo gruppo merita la riconferma, se la loro volontà c'è il resto si troverà con facilità.

Le è mai passata per la testa l'idea di chiamare Mourinho come allenatore?

No perché non ci siamo mai incrociati, evidentemente quando c'era da decidere era già accasato. Ma questo non vuol dire che non stimi un allenatore vincente, che ha raccolto soddisfazioni e successi. Non ero presente ma ci riporta indietro a un'annata splendida dell'Inter.