Cska Sofia-Roma, MLADENOV: «Abbiamo rispettato troppo la Roma, con loro differenza enorme»

Queste le dichiarazioni di Stoycho Mladenov, allenatore del CSKA Sofia, al termine del match con la Roma

MLADENOV IN CONFERENZA STAMPA

Abbiamo trattato la Roma con troppo rispetto, nel secondo tempo siamo andati decisamente meglio ma non dimentichiamo che la differenza tra il calcio bulgaro e quello italiano è enorme. Si vede benissimo, loro erano più veloci di noi. Noi in Bulgaria giochiamo molto lentamente, ci manca questo dinamismo e dobbiamo aggiornarci da questo punto di vista. Queste partite ci hanno mostrato che abbiamo qualcosa su cui costruire. Fin dall'inizio ho detto che dobbiamo migliorare soprattutto nelle scelte e nell'ultimo passaggio. Possiamo migliorare tutto questo in primavera, avendo l'opportunità di allenarci bene. Della fase a gironi di Conference ricorderò le buone prestazioni e i cattivi risultati. Abbiamo giocato bene in tutte le partite, tranne quella con il Bodo in Norvegia, abbiamo cercato di sopperire con il nostro gioco di squadra ma i risultati non sono stati all'altezza. Siamo lontani dai tempi in cui giocavamo contro Liverpool e Bayern. Per giocare stabilmente in Europa servono molto lavoro, pazienza, investimenti e perseveranza. Solo così torneremo dove eravamo.