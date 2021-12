CSKA Sofia-Roma, BOVE: «Che emozione la prima da titolare» (VIDEO)

Il centrocampista della Roma, Edoardo Bove, è stato schierato da Mourinho per la prima volta da titolare nel match contro il CSKA Sofia, vinto per 2-3 dai giallorossi. Grazie a questo risultato ed al pareggio tra Zorya Luhansk e Bodo/Glimt, la Roma è arrivata prima nel girone, evitando così gli spareggi contro una delle terze classificate dell'Europa League. Al termine della partita Bove ha rilasciato alcune dichiarazioni.

BOVE A ROMA TV+

“È il risultato del lavoro che svolgiamo durante la settimana. Da questo punto di vista devo ringraziare i miei compagni perché mi fanno provare meno emozioni e mi aiutano a sentire di meno la partita. Spero di far vedere che non si veda. È un’emozione grandissima partire da titolare per la prima volta. Devo solo ringraziare i miei compagni che mi hanno aiutato a viverla nel miglior modo possibile”.

La Roma vince ed arriva prima nel girone, una soddisfazione in più.

“Sì, da questo punto di vista era importantissimo vincere dopo le due sconfitte. Siamo arrivati primi nel girone ed era la cosa più importante da fare”

Una dedica particolare?

“Non c’è, devo solo ringraziare la mia famiglia perché hanno sempre fatto tanti sacrifici per portarmi a Trigoria e farmi arrivare fino a questo punto. Poi da lì credo che un piccolo merito lo abbia anche io”