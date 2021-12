Bologna-Roma, PINTO: "Squadra sulla strada giusta per diventare più forte"

Allo stadio Renato Dall'Ara va in scena Bologna-Roma, valida per la 15a giornata di campionato. Prima del match il General Manager giallorosso Tiago Pinto ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO A DAZN

Le emergenze hanno portato Mourinho a fare cambi tattici, le sta piacendo?

"Dal primo giorno in cui Mourinho è arrivato ha detto che ci sono diversi moduli, l'emergenza è diventata un'opportunità. La squadra ha dimostrato di saper giocare così. Nel calcio parliamo tanto del modulo, ma la dinamica tra i giocatori è molto importante e questo si costruisce ogni giorno. La squadra è sulla strada giusta per diventare in ogni partita più forte".

Dicembre è il mese della verità?

"No, il momento della verità è sempre la partita che giochiamo. Non mi piace dividere le partite tra più o meno importanti, in un campionato così competitivo il momento della verità è per ogni partita".

C'è la possibilità dello scontro tra Italia e Portogallo per andare al Mondiale, ne avete scherzato alla Roma?

"Sì, la Roma non ha avuto tante stagioni con tanti portoghesi. Ma prima Italia e Portogallo devono vincere con Macedonia del Nord e Turchia. Se arriva questa partita non la guarderò per evitare contrasti interni (ride, ndr)".