Bologna-Roma, Mihajlovic: "Mourinho? Speriamo che non vinca il migliore..."

Prima del fischio d'inizio di Bologna-Roma, 15a giornata di campionato in scena allo stadio Renato Dall'Ara, l'allenatore rossoblù Sinisa Mihajlovic è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MIHAJLOVIC A DAZN

"L'obiettivo è stare dalla parte sinistra della classifica e ci siamo. Pensiamo partita per partita, alla fine faremo i conti".

Mourinho ha detto che non vedeva l'ora di abbracciarla.

"Lo stesso vale per me. Sono cose belle della vita e del calcio. Al sorteggio del calendario ho guardato subito l'incontro con la Roma per vedere José. Speriamo che non vinca il migliore..."