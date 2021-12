Prima del fischio d'inizio di Atalanta-Roma, in scena alle 15.00 al Gewiss Stadium e valida per la 18a giornata di campionato, il giallorosso Matias Vina ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

VINA A DAZN

"Non è la prima volta che affrontiamo una squadra che sfrutta tanto gli esterni. Credo che in Serie A ci siano diverse squadre che giocano così, siamo quindi abituati a partite del genere. Ci siamo preparati al meglio per il match di oggi".