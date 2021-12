Atalanta-Roma, Toloi: "Il gol a freddo e il calcio piazzato hanno fatto la differenza. Pareggio annullato? Non ho capito bene..."

Al termine del match tra Atalanta e Roma, vinto dai giallorossi per 1-4, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti Rafael Toloi, difensore e capitano della Dea. Queste le sue parole:

TOLOI A DAZN

Quanto vi ha sorpreso questo inizio della Roma e quanto ha inciso sul risultato finale?

E' difficile quando prendi gol subito. Sapevamo la giocata che hanno fatto e lo scambio con i due davanti che hanno qualità. Ma ci sono certi particolari che fanno la differenza, come il gol all'inizio e da calcio piazzato. Sono cose da sistemarel. Complimenti alla Roma, che è una grande squadra e ha vinto.

Per obiettivi non potete permettervi di prendere gol così al 1'...

Sì abbiamo rimontato a volte e oggi non ci siamo riusciti. Abbiamo fatto una buona partita, purtroppo l'arbitro ha fischiato fuorigioco sul 2-2 e non l'ho capito bene. Poi abbiamo preso gol da calcio piazzato, ma dobbiamo entrare in campo più concentrati.

C'è differenza di rendimento tra le gare in casa e fuori. Come te lo spieghi?

E' difficile da spiegare, ma il calcio è così. Dobbiamo fare in casa quello che stiamo facendo anche fuori. Abbiamo bisogno di tornare a fare filotto di vittorie in casa, in trasferta stiamo facendo la differenza.