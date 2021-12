Atalanta-Roma, SMALLING: «Il passo avanti che ci serviva. Ho già perso troppe partite, ora voglio esserci» (VIDEO)

Queste le dichiarazioni di Chris Smalling, difensore della Roma, al termine del match con l'Atalanta:

SMALLING A ROMA TV+

Quella di stasera è stata una prestazione completa di tutta la squadra, specialmente negli scontri diretti serviva questo passo avanti. Ci siamo messi tutti in gioco, abbiamo corso e combattuto e alla fine abbiamo avuto quello che meritavamo. Dopo la partita si può vedere chiaramente, si festeggia e si riparte da qui perché questa è una grande vittoria. Ripartiamo da qui. Lo scorso anno è stato difficile per me, aver giocato la partita precedente mi ha dato la spinta, speravo di poter giocare un'altra partita prima di Natale e ho avuto tempo per recuperare. Ora voglio restare a disposizione, ho già perso troppe partite. Quindi sono felice di essere a disposizione e aiutare la squadra. Il gol? E' stato bello segnare ancora, da difensore me lo sono goduto (ride, ndr). Devo pensare ad aiutare la squadra, quindi i gol servono da tutti. Il duello con Zapata è una battaglia, ma è stata una sfida che ho accettato volentieri. È il bello della Serie A, giocare contro attaccanti diversi, con qualità differenti con cui devi fare i conti. Portare a casa una vittoria oggi è stato bellissimo.