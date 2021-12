Atalanta-Roma, PINTO: "Qui per vincere, nessuna rivoluzione a gennaio"

Attesa alle 15.00 dall'Atalanta per la 18a giornata di campionato, prima del fischio d'inizio il General Manager della Roma Tiago Pinto ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO A DAZN

Mourinho ha detto che siete qui per vincere, è così?

"Certo, la Roma gioca tutte le partite per vincere ed oggi non è diverso. L'Atalanta è molto forte, con un progetto solido ma siamo qui per vincere".

Zaniolo?

"Nicolò è stato bene in settimana, lui sta facendo un processo normale di un ragazzo di 22-23 anni che è stato tanto tempo fermo. Il gol è importante ma non è un problema. Il lavoro che facciamo con lui sono sicuro che sarà importante per la Roma e l'Italia".

Dobbiamo aspettarci la Roma che cambierà tanto?

"Capisco il vostro lavoro ma dirò sempre lo stesso: conosciamo la strategia, siamo allineati, il mercato di gennaio è particolare, vogliamo migliorare la squadra e stiamo lavorando per questo, ma nessuna rivoluzione".

Ci saranno più mosse in arrivo che in uscita?

"Vediamo".