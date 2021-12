Atalanta-Roma, Gasperini: "Avversario di valore, partita sentita"

Prima di Atalanta-Roma, big match della 18a giornata di campionato in scena alle 15.00 al Gewiss Stadium, il tecnico nerazzurro Gasperini è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

GASPERINI A DAZN

Ha sensazioni positive?

"Sono sensazioni di una partita molto sentita, vedendo anche l'entusiasmo dei tifosi. Sappiamo dell'importanza della gara e dell'avversario di valore. Sono partite con l'attenzione alta".

Quanto è orgoglioso del lavoro fatto in Italia?

"Orgoglio grandissimo per me e tutti quanti. Ma sappiamo benissimo che tutte le volte si riparte da 0-0, siamo soddisfatti ma davanti abbiamo tante partite da giocare".

Ha fatto le scelte migliori o ha pensato anche al Genoa?

"Poi penseremo al Genoa, prima questa partita che è molto molto importante, cerchiamo di affrontarla bene".