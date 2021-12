Atalanta-Roma, ABRAHAM: «Era una missione impossibile... Che vittoria!» (VIDEO)

Queste le dichiarazioni di Tammy Abraham, attaccante della Roma, al termine del match con l'Atalanta

ABRAHAM A DAZN

Due gol, una grande prestazione e una vittoria contro una grande. Giornata perfetta.

Che vittoria, non so cos'altro dire. In tanti avevano dubitato di noi e avevano parlato di una missione impossibile per noi. Ma basta vedere la reazione di tutti alla fine.

L'abbraccio con Mourinho?

Erano emozioni a fior di pelle. Era una vittoria importante per noi come squadra, non ci siamo parlati. Parlava l'abbraccio.

Quanto sei felice per Zaniolo?

E' bastato vedere come abbiamo festeggiato il suo gol. Ha passato un momento non facile, mi trovo bene a giocare con lui.

ABRAHAM A ROMA TV+

Che vittoria, solo che vittoria. Non c’è altro da dire. Non mi vengono altre parole in mente, abbiamo dato tutto sul campo ed abbiamo lasciato tutto lì. È stata una delle migliori vittorie della stagione. Sapevamo che dovevamo approcciare bene al match perché loro sono una grande squadra e lo abbiamo iniziato in modo incredibile. Ho segnato nei primi 2 minuti ed abbiamo difeso come una squadra. Dobbiamo continuare così. I miei gol sono stati molto importanti. Mi hanno comprato per aiutare la squadra il più possibile con i miei gol ed assist ed oggi l’ho fatto per loro e per i tifosi che sono venuti qua e per tutti coloro che mi supportano. Oggi i miei due gol hanno reso tutti felici