Venezia-Roma, PINTO: "Dovevamo avere qualche punto in più. Soddisfatto di Abraham e Shomurodov"

Tiago Pinto, direttore generale della Roma, ha parlato prima dell'inizio della gara contro il Venezia, valida per la dodicesima giornata di Serie A, ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole:

PINTO A SKY SPORT

E’ una partita particolare, siete arrivati qui in barca, come l’avete vissuta?

“La vita del calcio non permette di godere la città in cui giochiamo. La partita è diversa dal punto di vista logistico, è speciale. Sono stato qui 7 anni fa da turista. La preparazione della gara è diversa. Ma siamo qui per vincere, non per goderci la città”.

Oggi si aspetta una risposta importante?

“Abbiamo la consapevolezza che questo ciclo di partite non è stato bello, dovevamo avere qualche punto in più. Ma è un processo nuovo che abbiamo cominciato 4-5 mesi fa, la stagione è lunga e serve pazienza quando le cose non andranno bene perché stiamo costruendo un progetto che sarà vincente".

Si aspettava qualche gol in più da Abraham e Shomurodov?

“Siamo tutti di calcio e il mondo degli attaccanti è particolare. In Italia è normale che nel suo primo anno un attaccante non sia così veloce a fare gol, è successo con Zapata, Osimhen e anche Dzeko nella Roma. Sono soddisfatto di entrambi, Abraham è un talento e un grande professionista. Sono giovani e hanno bisogno di tempo. Non sono preoccupato e sono sicuro che tutti i romani e romanisti capiranno che abbiamo preso due grandi giocatori”.