Venezia-Roma, MANCINI: "Importante vincere a tutti i costi per ambire alla Champions"

Gianluca Mancini, giocatore della Roma, ha parlato prima dell'inizio della gara contro il Venezia, valida per la dodicesima giornata di Serie A, ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole:

MANCINI A DAZN

"Non sarà una partita semplice, ma noi guardiamo in casa nostra e pensiamo solo a noi stessi, vogliamo conquistare a tutti i costi i tre punti. Critiche esagerate? Come dico sempre, noi dobbiamo pensare a far bene all'interno di Trigoria, i rumors fanno parte del nostro mestiere. Dobbiamo restare tranquilli e sereni".

MANCINI A SKY SPORT

E’ già il momento della svolta per la Roma?

“Più che svolta dobbiamo pensare a questa partita importante per andare alla sosta tranquilli e sereni. E’ una vittoria importante, cercheremo di prenderla a tutti i costi”.

Queste sono partite da non fallire per ambire alla Champions?

“Sì, assolutamente sì. Lavoriamo partita per partita, il Venezia è difficile da affrontare e i 3 punti sono fondamentali”.

Cosa cambierebbe con la difesa a 3?

“Siamo preparati su tutti gli aspetti, vedremo cosa richiede la partita e lo faremo”.

Prima la Roma, poi la Nazionale. Senti l’arrivo di una grande sfida e ti aspetti di giocare?

“Sicuramente la Roma è importante, dobbiamo pensare a questa partita. E’ un orgoglio far parte del gruppo della Nazionale e lavorare per essere pronti anche lì”.