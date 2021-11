Venezia-Roma, Aramu: "È stata una grande prestazione. Una vittoria importante, stiamo lavorando tanto e i risultati si vedono"

Il Venezia conquista i tre punti in casa contro la Roma di José Mourinho, ribaltando il 2-1 di fine primo tempo e aggiudicandosi la vittoria finale con il risultato di 3-2. Al termine della partita è Aramu a commentare la gara. Queste le sue parole.

ARAMU A DAZN

Raccontaci quest'atmosfera...

Un'atmosfera incredibile, noi che giochiamo viviamo per vedere gli stadi pieni. Tifosi fantastici, sono la nostra forza.

3 gol e un assist in casa, è ora di segnare anche fuori casa?

Lavoro in settimana per fare gol e aiutare la squadra, se le occasioni arriveranno anche in trasferta mi farò trovare pronto. È stata una grande prestazione e dobbiamo continuare su questa strada.

Che vittoria può essere dal punto di vista della mentalità?

Una vittoria importante, arrivavamo da due partite non eccezionali contro Salernitana e Genoa, ci siamo ripresi quello che abbiamo lasciato per strada. Una prova maiuscola, stiamo lavorando tanto e i risultati si vedono.

Europa un sogno irrealizzabile?

Dobbiamo avere equilibrio, magari quando perdiamo con la Salernitana ci buttiamo giù e se vinciamo con Fiorentina e Roma arriviamo alle stelle. Il nostro obiettivo è la salvezza.