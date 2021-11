Roma-Zorya, ZANIOLO: «Scelte di Mourinho accettate, sono a disposizione completa»

Queste le dichiarazioni di Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, al termine del match con lo Zorya:

ZANIOLO A SKY SPORT

Una grande serata, che significato ha?

Più che per me per la squadra è stata una vittoria importante. Il turno non era facile vista la situazione, oggi con la vittoria siamo certi di passarlo. Questo è stato importante: la partita dal punto di vista collettivo.

Hai preso gusto davanti?

Posso giocare lì, anche esterno, davanti posso giocare in tutte le posizioni. Sono a disposizione completa della squadra.

Quelle due panchine ti hanno fatto riflettere?

Sì, sono andato in panchina e sono state scelte del mister che ho accettato. Oggi mi ha chiamato in causa e ho fatto il mio dovere. Vivo di pressioni e mi piace rispondere sul campo.

Cosa ti ha insegnato Mourinho?

Mi ha insegnato a non accontentarsi della bella prestazione, bisogna sempre migliorare.

Adesso vi giocate il primo posto in Bulgaria.

Noi giochiamo ogni partita per vincere e come se fosse una finale. Oggi siamo contenti di averla portata a casa.