Roma-Zorya, Skrypnyk: "Ha vinto la squadra più forte" - Zahedi: "Non siamo riusciti a fare il nostro gioco"

A margine della sfida tra Roma e Zorya in Conference League, portata a casa dai giallorossi con il punteggio di 4-0, ha rilasciato le consuete dichiarazioni del post partita Viktor Skrypnyk, allenatore della squadra ucraina. Queste le parole del tecnico, che ha riconosciuto le qualità della squadra di Mourinho augurandole il meglio per il futuro:

SKRYPNYK IN CONFERENZA STAMPA

"Facciamo gli auguri alla Roma per questa bella vittoria. Per noi è difficile giocare contro di loro. La Roma doveva vincere e ha fatto la partita perfetta. Ci sono gare in cui la squadra favorita non vince ma oggi non è stato così. Oggi ha vinto la Roma, ha vinto la squadra più forte. Non posso rimproverare nulla ai miei. Posso augurare delle vittorie in futuro alla Roma".

Questo invece l'intervento di Shahab Zahedi, che ha spiegato come lo Zorya non sia riuscito a mettere in campo ciò che aveva preparato in allenamento:

ZAHEDI IN CONFERENZA STAMPA

La gara?

"Complimenti alla Roma, siamo felici di giocare contro di loro. Abbiamo preparato la nostra tattica, ma non l'abbiamo messa in campo. A volte fai tutto quello che puoi ma non ottieni risultati, questo è il calcio".

Sull'approccio.

"Penso che i primi 10 minuti e gli ultimi 10 siano molto importanti in tutte le gare. Abbiamo provato a fare del nostro meglio, ma non abbiamo avuto concentrazione. Purtroppo hanno segnato".