Roma-Zorya, KUMBULLA: «Non sottovalutiamo nessuno, non ripeteremo gli errori fatti con il Bodo»

Queste le dichiarazioni di Marash Kumbulla, difensore della Roma, nel prepartita del match di Conference League con lo Zorya:

KUMBULLA A SKY SPORT

La doppia sfida con il Bodo indica che in Europa non va sottovalutato nessuno.

Sicuramente, non sottovalutiamo nessuno, ancor meno lo Zorya. Se vinciamo siamo qualificati, praticamente è una finale

Cosa vi ha insegnato il doppio ko con il Bodo?

Ci ha insegnato ad entrare in campo concentrati al massimo, non ripeteremo gli stessi errori

Ora si sente più sicuro?

Credo di riuscire a giocare in tutti i sistemi, con la difesa a 3 mi trovo a mio agio ma posso giocare anche a 4. Con la guida di Mourinho tutto diventa più facile