Queste le dichiarazioni di Tammy Abraham, attaccante della Roma, al termine del match con lo Zorya:

ABRAHAM A DAZN

Quanto è stato importante per te Mourinho?

E' molto importante per me, ha allenato i migliori al mondo e anche io voglio migliorare

Soddisfatto di quanto fatto finora? Pensi di fare meglio?

Certamente posso fare meglio, conosco le mie qualità e cosa posso dare alla squadra, non sono mai soddisfatto. Da attaccante vorrei segnare sempre ma conta il gioco di squadra