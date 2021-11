Roma-Torino, Singo: "Partita difficile, ma dovevamo fare di più"

Wilfried Singo, giocatore del Torino, ha parlato al termine della gara ai microfoni dei cronisti per commentare il match contro la Roma. Queste le sue parole:

SINGO A TORINO CHANNEL

Come vi sentite dopo una partita così tosta? Ti chiedo una lettura personale e del gruppo visto che tu con la Roma hai esordito come titolare ed avevi fatto anche un bel gol, immagino ci sia delusione da parte tua e dei compagni.

"Sì, oggi sapevamo che la partita sarebbe stata difficile e dura, ma dovevamo fare di più. Dobbiamo lavorare ancora di più e spero di vincere la prossima partita".

Perché l'andamento in casa ed in trasferta è così diverso?

"A Torino ci sono tutti i nostri tifosi. Dobbiamo fare ancora di più per ottenere qualcosa di migliore".

Non sembrate mai di avere paura contro le big, ma sprecate molte occasioni come questa sera come le due di Praet. Avete creato tanto.

"Oggi siamo arrabbiati, abbiamo creato qualche occasione ma non abbiamo fatto gol. Dobbiamo lavorare di più".

Le sconfitte nonostante le tante occasioni create rischiano di buttarvi giù di morale?

"Il calcio è così, dobbiamo fare ancora di più per essere migliori".

Il mister ha detto che ci vuole pazienza, tu ne hai?

"Certo".