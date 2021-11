Roma-Torino, Juric: "Mourinho fonte di ispirazione per tutti"

Il Torino fa tappa a Roma per la 14a giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, previsto alle 18.00, il tecnico granata Ivan Juric ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

JURIC A DAZN

La squadra sente il peso di dimostrare di essere forte anche in trasferta?

"No".

Ha detto che Mourinho è il top dei top, come l'ha ritrovato in queste giornate?

"Quando un allenatore allena le migliori squadre e gestisce i migliori giocatori è un grandissimo allenatore. Ha vinto tutto. Poi è normale incontrare difficoltà in carriera, ma è una fonte di ispirazione un po' per tutti. È sempre un grande allenatore".