Roma-Torino, DIAWARA: «Sempre pronto per Mourinho, in campo con l'approccio giusto» (VIDEO)

Queste le dichiarazioni di Amadou Diawara, centrocampista della Roma, al termine del match con il Torino

DIAWARA A ROMA TV+

Era una partita molto difficile, il Torino è una squadra in fiducia, tosta. Noi abbiamo preparato bene e siamo entrati con l'approccio giusto.

Oggi tante assenze, eri l'unico centrocampista di ruolo e l'hai fatto egregiamente

Nel calcio bisogna essere sempre essere pronti e fare la cosa giusta quando il mister ti chiama in causa, come ho fatto oggi. A volte capita che vada male, ma si cerca sempre di lavorare sodo in allenamento per migliorare e farsi trovare pronti

(CONTINUA)