Prima del fischio d'inizio di Roma-Bodø/Glimt, 4a giornata della fase a gironi di Conference League in scena alle 21.00 all'Olimpico, è intervenuto ai microfoni dei cronisti il centrocampista giallorosso Jordan Veretout. Le sue dichiarazioni:

VERETOUT A SKY SPORT

C'è divario tra titolari e riserve?

"No, all'andata abbiamo sbagliato tutti, chi ha giocato e chi era in panchina. Tutto il gruppo ha sbagliato. Oggi vogliamo reagire e vincere, non dimentichiamo che abbiamo preso sei gol".