Roma-Bodø/Glimt, Knutsen: "Potevamo fare meglio, ma sono soddisfatto, è un punto importante" - Botheim: "Prestazione di alto livello in uno stadio importante"

È finita 2-2 la gara tra Roma e Bodø/Glimt. Al termine del match Kjetil Knutsen, il tecnico del club norvegese, ha parlato in conferenza stampa per commentare la gara appena disputata. Le sue dichiarazioni:

Contento della prestazione?

"Sono contento perché siamo venuti a giocare al Colosseo, potevamo fare meglio, la Roma ci ha dato molti problemi in entrambe le fasi anche con i tagli in diagonale, ma posso ritenermi soddisfatto della nostra prestazione".

Potete pensare di vincere il girone?

"Una partita così con la Roma, è un punto importante, abbiamo tante partite davanti e sappiamo come gestirle per fare del nostro meglio".

Mourinho dice che avete fatto due tiri e due gol.

"Non la penso così, è stata una partita impostata in maniera diversa dall'andata, ma abbiamo dato il massimo e siamo contenti del risultato".

Ha fatto dei cambi di formazione rispetto al campionato.

"Abbiamo giocatori di qualità diverse, che devono adattarsi ma il nostro è un gruppo compatto e unito e questo procedimento riesce molto bene".

Sulle sue reazioni più composte rispetto a quelle di Mourinho.

"È una questione personale, ogni allenatore ha una storia a sé. Io ero concentrato solo sulla partita".

Cosa ha detto a Mourinho a fine partita?

"Ho fatto i complimenti alla sua squadra e l'ho ringraziato per la partita, è un'usanza norvegese".

Su Solbakken e Botheim.

"Hanno un ottimo rapporto con il tiro e con il pallone, spero che continuino a segnare come adesso".

Sul calore dei tifosi norvegesi arrivati in Italia.

"Sono fantastici, giocano un ruolo fondamentale nei risultati della squadra, è bello essere seguiti e ricevere questo calore".

Nel postpartita di Roma-Bodo è intervenuto in conferenza stampa anche Erik Botheim, uno dei giocatori andati in gol per la squadra norvegese nel match di questa sera. Le sue dichiarazioni:

"Il gol? È stato un bel cross, è stato bello segnare, ma devo ringraziare tutta la squadra e non solo chi ha fatto il cross".

Sulla sua prestazione.

"Abbiamo tenuto una concentrazione molto alta per tutta la partita".

Sull'esultanza di Solbakken, finito sotto i tifosi della Roma.

"Non era voluto, si è trovato lì davanti".

Sui gol segnati in stagione.

"Si segna non pensando a segnare, concentrandosi solo sulla partita. Il nostro obiettivo è quello di giocare e divertirci".

Sulla possibilità di lasciare il Bodo

"Magari ci sono state delle offerte, ma sono contento di giocare al Bodo e penso solo a questo".

Un giudizio sul risultato.

"È importante, in uno stadio importante con una prestazione di alto livello. Da quando sono qui mi sono sempre sentito a casa ed è molto importante per far crescere la squadra come gruppo".

Su come si preparano queste partite.

"Lo spirito di gruppo e la concentrazione non devono mai mancare".