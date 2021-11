Roma-Bodo/Glimt, KARSDORP: «Una brutta serata, partite come queste sono da vincere» (VIDEO)

Queste le dichiarazioni di Rick Karsdorp, difensore della Roma, al termine del match con il Bodo/Glimt:

Sapevamo da prima che sarebbe stata dura. Lo è stata. Siamo andati sotto due volte e per due volte abbiamo pareggiato. Siamo stati sfortunati a non fare il terzo. Bisogna anche vedere come hanno segnato loro: hanno avuto due occasioni e hanno segnato due gol, noi ne abbiamo avute venti. Brutta serata per noi. Non sono il tipo che parla degli arbitri. Può farlo qualcun altro. Dobbiamo vincere, anche se l'arbitro sbaglia. Nelle ultime partite l'arbitro non ci ha certo aiutato, ma nel futuro forse avremo più fortuna. Non voglio parlare dell'arbitro, dobbiamo vincere queste partite e non lo abbiamo fatto