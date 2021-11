Roma-Bodo/Glimt, IBANEZ: «Ci abbiamo provato, ora reagiremo. Gli errori dell'arbitro? No comment»

Queste le dichiarazioni di Roger Ibanez, difensore della Roma, al termine del match con il Bodo/Glimt:

IBANEZ A DAZN

Il tuo gol ha salvato tutto. Cosa non va?

Salvato no, abbiamo provato a fare di tutto. Ringrazio Dio per il gol, ma è qualcosa che dobbiamo fare sempre. Come ha già detto il mister, ci sono stati due rigori netti non fischiati. Sempre cosi con noi... Non mi va di parlare degli arbitri.

Cosa non va con la difesa? Tanti 8 gol subiti con il Bodo?

A guardare le due partite sono state due difese diverse. Oggi ne abbiamo subiti due, quindi fa lo stesso. Ora però pensiamo alla prossima partita.

Centrale a 4, poi a 3 e oggi a sinistraHai dimostrato di essere un giocatore completo, come ti sei trovato nel ruolo di stasera?

Preferisco stare in difesa, ma se il mister vuole lo faccio. È un ruolo che tutti devono saper fare. Oggi l'ho fatto e grazie a Dio è andata bene

Come reagire?

Ora dobbiamo andare forte, lavorare e basta, non c'è null'altro da dire.