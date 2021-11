Genoa-Roma, Sturaro: "Abbiamo giocato una buona partita. Puniti all'unica disattenzione" (VIDEO)

Stefano Sturaro, giocatore del Genoa, ha parlato al termine della gara ai microfoni dei cronisti per commentare il match contro la Roma. Queste le sue parole:

STURARO A GENOA CHANNEL

È arrivata una sconfitta negli ultimi minuti, avete lottato, come hai visto questa partita?

"Sapevamo di incontrare una squadra molto forte con dei singoli di alto livello. Abbiamo fatto una buona partita, ci hanno punito all'unica disattenzione però teniamo la prestazione, la voglia ed il sacrificio di tutti, che sono un buon punto di partenza. Con il mister questa settimana abbiamo intrapreso un percorso e di certo sapevamo di non poter arrivare a questa partita in perfette condizioni. Sarà un percorso lungo che durerà mesi, fino alla fine del campionato".

Il mister prima della partita aveva parlato di tempo e pazienza. È questa la ricetta che c'è ci vuole, il lavoro per continuare su questa strada?

"Assolutamente sì perché quando si cambia allenatore vuol dire che si sono sbagliate tante cose quindi il nuovo tecnico chiede cose differenti e tutti noi dobbiamo capirlo, impegnarci e sacrificarci. Solo il tempo, le prestazioni, le partite e gli allenamenti ci potranno dare una compattezza di squadra ed un gioco".