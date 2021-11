Genoa-Roma, Shevchenko: "Squadra motivata, servirà il tifo. Stimo Mourinho"

Genoa-Roma, oltre ad essere una partita fondamentale per il percorso di entrambe le squadre in Serie A, segna l'esordio sulla panchina dei rossoblù di Shevchenko, che prima del match ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

SHEVCHENKO A DAZN

"Cerco di essere tranquillo. Farò l'esordio di fronte ad una grande squadra e ad un allenatore importante, che è un amico e stimo tanto. E soprattutto davanti ai tifosi che sono qui a supportarci. C'è entusiasmo, i tifosi saranno importantissimi e abbiamo bisogno del 12° uomo in campo. Gli infortuni non aiutano, ma ho trovato una squadra motivata, questo è un punto di partenza. Cerchiamo di mettere in campo una squadra competitiva per oggi".