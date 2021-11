Genoa-Roma, PINTO: "Sarà difficile, ma c'è voglia di lottare e grande senso di responsabilità"

Dopo la sosta per le Nazionali la Roma riparte da Marassi affrontando il Genoa del neo tecnico Shevchenko. A pochi minuti dalla sfida valida per la 13a giornata di Serie A ha parlato ai microfoni dei cronisti il General Manager giallorosso Tiago Pinto. Le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO A DAZN

La sosta è servita alla Roma? Come ha visto la squadra?

"Come squadra approfittiamo della sosta per recuperare energie e qualche infortunato. In una squadra grande come la Roma c'è sempre qualcuno fuori in Nazionale. Purtroppo abbiamo avuto cattive notizie negli ultimi due giorni. Ma il feeling è buono, c'è grande senso di responsabilità, così come grande è la motivazione di iniziare bene questo ciclo di partite e di vincere oggi".

Quali sono le difficoltà oggi?

"Ci sono assenze da entrambe le parti, anche nella Roma. L'arrivo di un simbolo del calcio italiano è importante per il Genoa e per tutta la Serie A. Sarà una partita difficile, loro sono carichi e motivati per impressionare l'allenatore ma anche noi abbiamo voglia di lottare, vincere e conquistare i 3 punti".