Genoa-Roma, Pandev: "C'è entusiasmo con Shevchenko. Un piacere salutare Mourinho"

Riprende a Marassi il cammino della Roma in campionato dopo la sosta contro il Genoa del neo tecnico Shevchenko. Prima del fischio d'inizio l'attaccante rossoblù Goran Pandev ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PANDEV A DAZN

Shevchenko?

"Si può sempre imparare, ti dà tanto e ti mostra i movimenti. Si può imparare da un grande campione come lui. Sono felice che sia qua, c'è tantissimo entusiasmo e spero per lui che faccia bene perché questa è una piazza importantissima".

Vi siete sentiti in settimana con Mourinho?

"No, non ci siamo sentiti. La carriera di Mourinho parla per lui. Sono stato fortunato ad esser stato allenato da lui, abbiamo fatto la storia con l'Inter. Questa sera mi farà piacere salutarlo. C'è il nuovo mister con noi, c'è il mister vecchio e meglio di così non potevo chiedere".