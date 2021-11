Genoa-Roma, MKHITARYAN: «Il campionato è ancora lungo, l'obiettivo Champions resta. E da Felix ci aspettiamo un regalo...» (VIDEO)

Queste le dichiarazioni di Henrik Mkhitaryan, centrocampista della Roma, al termine del match con il Genoa:

MKHITARYAN A DAZN

Mourinho ti ha definito il migliore in campo.

Grazie per le parole, grazie ai miei compagni. Oggi abbiamo fatto tutto per vincere, nel primo tempo abbiamo avuto qualche occasione. Nel secondo tempo siamo migliorati.

Avete capito che tipo di campionato volete e potete fare?

Le aspettative sono sempre alte, vogliamo essere il più in alto possibile. Dall'inizio abbiamo l'obiettivo di arrivare tra le prime 4, il campionato è ancora lungo. Alcune squadre perderanno punti, noi dobbiamo giocare meglio e vincere le partite perché il mese scorso abbiamo perso tanti punti. Dobbiamo essere più concentrati, a testa alta.

Avete pensato qualcosa per Felix? Mourinho ha detto che gli regalerà le scarpe.

Secondo me lui deve regalare qualcosa a noi (ride, ndr). Non per me, ma per la squadra.

MKHITARYAN A ROMA TV+