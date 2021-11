Genoa-Roma, KARSDORP: "Stagione importante, vogliamo andare in Champions"

Torna il campionato dopo la sosta per le Nazionali con la Roma ospite del Genoa nella 13a giornata di Serie A. A pochi minuti dal fischio d'inizio ha parlato il giallorosso Rick Karsdorp ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

KARSDORP A DAZN

Qual è il tuo livello in questo momento?

"Felice di aver giocato sempre in Serie A. Quattro anni fa quando sono arrivato non immaginavo di essere a questo livelli. È una stagione importante non solo a livello personale, ma per tutta la Roma perché l'obiettivo generale è chiudere tra le prime 4".