VIDEO - Juve-Roma, Mourinho e gli insulti dagli juventini: «Magari mi chiederanno foto e autografi se mi incontrano per strada...»

Era stato insultato a più ripresa. Al punto che, quando poi è andato a lamentarsi con il quarto uomo per i pochi minuti di recupero concessi, facendo il segno 'tre' con la mano, qualcuno ha interpretato quel gesto come una risposta alle provocazioni. Un ricordo del 'Triplete' che fu. José Mourinho minimizza tutto dopo la partita con la Juve.

"Prima di tutto sono felice che il calcio è tornato ad essere tale, sono felice che lo stadio era quasi pieno - risponde il tecnico giallorosso - . Il calcio per me è questo. Poi gli insulti... Magari se mi incontrano per strada poi mi chiedono una foto o un autografo, è sicuro (ride, ndr). Dentro allo stadio gli insulti non sono un problema per me. Lasciamo stare la gente che si diverte".