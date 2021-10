Roma-Napoli, ZANIOLO: «È mancato solo il gol ma siamo sulla strada giusta» (VIDEO)

Queste le dichiarazioni di Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, al termine del match con il Napoli:

Ci è mancato solo il gol e un pizzico di cattiveria in più sotto porta. Però anche loro se ne sono mangiati un paio. È stata una bella partita, giocata alla pari da due grandi squadre. Siamo felici per come abbiamo reagito dopo la sconfitta di Bodo. Questa è la strada giusta

Ora altre due partite importanti

Certo sono tutte importanti. Che si chiami Venezia, Inter... Sono tutte importanti, valgono tutte 3 punti. Ora andiamo a Cagliari per vincere e poi bisogna vincere anche col Milan