Roma-Napoli, MOURINHO: "In campo aggressivi, ma rispettiamo l'avversario"

Nel pre-partita di Roma-Napoli, big match in scena all'Olimpico valido per la nona giornata di campionato, è intervenuto ai microfoni dei cronisti il tecnico giallorosso José Mourinho. Le sue dichiarazioni:

MOURINHO A DAZN

Il Napoli per noi è stata una sorpresa quest'anno, lo è anche per lei? E se può togliere qualcosa?

"Non è una sorpresa per me. Mi aspettavo un grande campionato, una partenza così è difficile da dire. Magari anche loro potevano avere qualche punto in meno. Partenza forte, campionato forte, squadra forte e allenatore forte".

Lei ieri ha detto sui terzini del Napoli che anche loro devono preoccuparsi. Dobbiamo aspettarci una Roma aggressiva?

"Noi dobbiamo preoccuparci, ma anche loro devono preoccuparsi. È così che giochiamo il campionato, anche nelle partite perse abbiamo giocato in questo modo. Non mi interpretate male, dobbiamo rispettare la qualità di Insigne, Di Lorenzo, Mario Rui e di chi è in panchina, ma anche loro hanno l'umiltà di sapere che abbiamo giocatori forti".

Quanti minuti ha Zaniolo nelle gambe?

"Non lo so, per me 90 minuti ma vediamo".