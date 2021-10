Roma-Napoli, Koulibaly: "I giallorossi sono forti, non dobbiamo sminuirli. Venire qui e non prendere gol non è da tutti"

Il Napoli non trova la nona vittoria consecutiva in casa della Roma di Mourinho, che riesce a bloccare gli azzurri sullo 0-0. Al termine del match è Kalidou Koulibaly a commentare la gara della propria squadra. Queste le sue parole.

KOULIBALY A DAZN

Partita dura, si interrompe la striscia di vittoria. Ma grande gara e buon punto?

Sì, buon punto. E' difficile vincere tutte le partite. Siamo venuti qui sapendo che la Roma aveva un po' di orgoglio dopo giovedì, poi con questo pubblico dietro di loro hanno spinto tanto. Siamo contenti di aver difeso bene la porta, la Roma è forte e non dobbiamo sminuire le loro potenzialità. Ma grande partita, potevamo fare gol e peccato per il fuorigioco. Possiamo essere contenti stasera.

Che margini di crescita ci sono?

Possiamo sempre imparare. Sappiamo di dover non subire, venire qui e non prendere gol non è da tutti. Abbiamo fatto bene, Rrahmani è un grande difensore. Chiunque sia con me dobbiamo non subire gol e continuare così.

E' un grande gruppo? C'è spirito di sacrificio?

Si tutti vogliono sacrificarsi per tutti, nessuno è egoista e questo è importante, dobbiamo continuare così sapendo che tutti vogliono vincere contro di noi.

Pensate allo scudetto?

E' troppo presto, pur avendo vinto tutte le partite e con un solo pareggio non siamo davanti. Vediamo tra 3-4 mesi, per ora vogliamo vincere più partite possibili e ne riparleremo a marzo-aprile.

Orgoglioso di chiudere con la fascia al braccio?

E' un grande orgoglio, mi fa molto piacere. Sono anni che sono qui a Napoli. Non dimentichiamo che Insigne è il primo capitano. La città è nel mio cuore e mi fa piacere.