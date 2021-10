Roma-Napoli, Giuntoli: "Qui con l'umiltà necessaria per affrontare i giallorossi"

Nel prepartita di Roma-Napoli, il cui fischio d'inizio è atteso per le ore 18:00 di oggi, consueto appuntamento con la stampa per i tesserati dei club impegnati nel match. Il dirigente del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

GIUNTOLI A DAZN

"Le sensazioni positive ci sono sempre, c'è la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile, in primis allenatore e staff e ragazzi, ma anche con l'umiltà necessaria per affrontare una grande Roma".

Partenza fatta nel migliore dei modi: c'è già il pensiero alla Coppa d'Africa a gennaio?

"In questo momento non ci stiamo pensando, stiamo pensando di riportare al livello Mertens, fermo per molti mesi, Demme, contiamo di avere una rosa all'altezza per supportare quelle 4-5 gare in cui dovremo fare a meno di quei campioni".

Sabatini ha detto che in questo momento tra Osimhen e Mbappé fa più la differenza il primo...

"Ci abbiamo puntato molto e ora sta rendendo per quello che abbiamo puntato su di lui. È un giocatore molto impattante, siamo molti contenti di lui e anche degli altri ragazzi".