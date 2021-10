Roma-Napoli, Fabian Ruiz: "I giallorossi sono una squadra forte e i loro tifosi cantano sempre, sarà difficile"

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma-Napoli, uno dei big match della nona giornata di campionato di Serie A, Fabian Ruiz ha parlato ai microfoni dei cronisti. Ecco le dichiarazioni del giocatore del Napoli:

FABIAN RUIZ A DAZN

Che Roma ti aspetti? Arrabbiata?

"Non so se sarà arrabbiata, ma è una squadra forte, giocano in casa, so che i tifosi della Roma sono tifosi che cantano tutta la partita e sono sempre con loro. Partita difficile e molto importante per noi".

Sei più regista quest'anno: come ti ha cambiato Spalletti?

"Ha visto che posso fare quel ruolo, all'inizio era complicato per me perché non ci avevo mai giocato, ora mi sto abituando, la squadra gioca bene e lì mi trovo bene".