Roma-Napoli, Di Lorenzo: «Felici della prestazione ma potevamo vincere»

Il Napoli non va oltre lo 0-0 sul terreno dell'Olimpico contro la Roma di José Mourinho. Al termine del match a commentare la prestazione degli azzurri è il terzino Di Lorenzo. Queste le sue parole ai microfoni dei cronisti.

DI LORENZO A DAZN

Quest'anno spingi di meno e lasci libera la fascia sinistra, sei soddisfatto della tua prova e della squadra? Il punto ci sta?

Col mister adottiamo diversi sistemi: a volte resto bloccato a fare il terzo in fase di costruzione e a volta il contrario con Mario Rui. Siamo contenti della prestazione, c'è un po' di rammarico perché dal campo ci sembrava di poter portare la vittoria a casa. Non abbiamo preso gol e siamo soddisfatti della prestazione.

C'è una squadra più forte del Napoli in campionato?

Lo dirà il campo. Sappiamo di essere una grande squadra con giocatori di qualità, cerchiamo di fare la partita. Anche oggi siamo venuti qui in un campo difficile e in un ambiente particolare dopo una loro sconfitta, penso che abbiamo fatto una buona partita controllando bene il gioco.

Che difficoltà hai avuto con l'attacco della Roma?

Sapevamo che erano bravi sulle ripartenze, quindi era importante fare una buona preventiva ed essere corti. Sapevamo che avevano giovani con gamba e abbiamo cercato di stoppare le loro ripartenze.

Cosa avete in più quest'anno rispetto all'anno scorso?

Penso che siamo cresciuti nella consapevolezza. E il mister ci ha dato grande forza, facendoci credere di più in noi stessi. Cerchiamo di fare la partita, siamo venuti qui e abbiamo cercato di imporre il nostro gioco, per lunghi tratti della partita lo abbiamo fatto. Siamo cresciuti tanto e in campo abbiamo più fiducia.