Roma-Napoli, CRISTANTE: "Oggi con voglia di rivincita, siamo carichi e daremo il 100%"

Prima del fischio d'inizio di Roma-Napoli, big match in scena all'Olimpico valido per la nona giornata di campionato, ha parlato ai microfoni dei cronisti il centrocampista giallorosso Bryan Cristante. Le sue dichiarazioni:

CRISTANTE A DAZN

Arriva la squadra peggiore forse in una settimana non facile, ma alla stadio ci saranno 50mila tifosi. Che partita vedremo?

"Una bella partita, siamo carichi e sappiamo di dover vincere. Siamo in casa nostra, oggi torna lo stadio quasi pieno che ci mancava. Daremo il 100% per portarla a casa".

Come hai visto i ragazzi in questi ultimi due giorni?

"Con voglia di rivincita. Sappiamo tutti la brutta prestazione che abbiamo fatto giovedì, ma siamo tutti carichi. Oggi si rigioca già, dovrà essere un'altra storia rispetto a giovedì".

È possibile che ti vedremo più basso oggi a schermare la palla sui piedi ad Osimhen?

"Abbiamo il nostro gioco, stiamo facendo bene e oggi dobbiamo semplicemente giocare come abbiamo fatto in campionato e dimostrare di essere all'altezza della situazione".