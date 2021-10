Roma-Milan, MOURINHO: «Se parlo mi squalificano, rispetto per i nostri tifosi» (VIDEO)

Queste le dichiarazioni di José Mourinho, allenatore della Roma, nel prepartita e al termine del match con il Milan.

POSTPARTITA

MOURINHO A DAZN

Perchè la partita scappa via?

Complimenti al Milan, non voglio dire niente di più perché se parlo non sarò in panchina domenica. Mi dà rabbia la mancanza di rispetto per i nostri tifosi, per quelli che amano la Roma. Rispetto che noi abbiamo, anche in una partita in cui non abbiamo giocato bene ma abbiamo dato tutto. Questo rispetto, che noi abbiamo, altri non lo hanno. Però adesso basta.

MOURINHO IN CONFERENZA STAMPA

Per questa ragione non voglio parlare, voglio essere in panchina domenica e non voglio avere alcun tipo di procedimento disciplinare. Mi limito a fare i complimenti al Milan che ha vinto. Vedere che non c'è rispetto per i romanisti è dura, il rispetto che abbiamo noi è il rispetto che tutti dovrebbero avere ma non è così. In una partita dove non abbiamo giocato bene nel primo tempo e contro una buona squadra, non c'è stato rispetto per i romanisti. Non dico altro. Ho fatto uno sforzo nel prendere tutti i giocatori davanti allo spogliatoio e non davanti a quello dell'arbitro, siamo riusciti a controllare le emozioni e a stare tranquilli.

MOURINHO A ROMA TV+

Voglio solo dire complimenti al Milan che ha vinto. E lasciami pensare perché domenica voglio stare in panchina...dico solo che non c'è rispetto per tutti quelli che amano questo club

PREPARTITA

MOURINHO A DAZN

Uno scontro diretto, quanto è importante considerati i risultati delle altre?

Non lo so

Può essere decisiva?

Non lo so, penso che ogni partita sia decisiva. Vediamo e aspettiamo

Gli stessi undici per la quarta partita di fila.

Ci sono squadre che non hanno problemi a cambiare giocatori e sostituire 5 giocatori al 60', il nostro profilo è diverso e giochiamo con il potenziale che abbiamo. In panchina abbiamo giocatori che ci possono aiutare durante la partita.

Su cosa punterà per fermare Ibrahimovic?

Ovviamente lui è un giocatore diverso ed incredibile ma affrontiamo il Milan, non dobbiamo concentrarci solo su Zlatan. Ma meglio tenerlo lontano dall'area, sarebbe difficile per lui.