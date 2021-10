Roma-Milan, Krunic: "Abbiamo vinto meritatamente. Siamo stati più pronti sin dall'inizio"

Rade Krunic, giocatore del Milan, ha parlato ai microfoni dei cronisti al termine del match contro la Roma, vinto per 1-2. Queste le sue parole.

KRUNIC A MILAN TV

Sulla forza della squadra.

"La nostra forza è saper soffrire, tutti insieme soffriamo come gruppo. Il primo tempo lo abbiamo fatto molto bene e dopo l'espulsione di Theo ci siamo comportati da squadra".

Sul Milan camaleontico.

"Noi siamo capaci di fare grande partite e siamo abituati a spostare il nostro tipo di gioco da partita a partita. Sappiamo sia giocare bene che giocare partite sporche e questo rende una squadra forte".

Sui prossimi impegni.

"Abbiamo vinto meritatamente con la Roma. Ora ci aspettano due partite importanti, dobbiamo riposarci bene e dobbiamo prepararci bene per la gara con il Porto e poi per il derby".

KRUNIC A DAZN

Partita intensa, dove l'avete vinta?

"Secondo me abbiamo vinto meritatamente. Siamo stati più pronti dall'inizio e abbiamo fatto bene nei primi 20'. Dopo il gol di Ibra è stato molto più facile. Dopo l'espulsione abbiamo sofferto ma è andata bene, chi è rimasto in campo ha fatto bene fino all'ultimo minuto".

Cosa vi fa dare il massimo quando venite chiamati in causa?

"Ci aiutiamo l'un l'altro e ci vogliamo bene. Anche chi gioca meno dà sempre il massimo. Ci sentiamo tutti importanti e quello che ci rende gruppo è che siamo tutti insieme per la lotta scudetto".

Vi sentite i più forti?

"Come qualità non lo so, ci sono tante squadre forti. Ma come gruppo secondo me questa è la squadra più forte del campionato".

La parola scudetto non è più un tabù

"Nemmeno io volevo dirla all'inizio, poi ho sentito gli altri che ne parlavano...".