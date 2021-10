Roma-Milan, Ibrahimovic: "Grande partita, la Roma non aveva mai perso in casa. I fischi mi fanno sentire vivo"

Zlatan Ibrahimovic, giocatore del Milan, ha parlato ai microfoni dei cronisti al termine del match contro la Roma, vinto per 1-2. Queste le sue parole.

IBRAHIMOVIC A DAZN

Il Milan se l'è giocata con gran personalità. Settima vittoria di fila, la più importante?

"Grande partita, giocata con grande fiducia e con il nostro gioco. Sapevamo non sarebbe stato facile, in casa non avevano mai perso. Dobbiamo continuare così e con questo ritmo".

Su punizione non ne segni tanti...

"Ogni tanto faccio le sorprese. Bisogna sempre provare, il fallimento è parte del successo e allora si continua a provare".

101 km/h quella punizione, ti avevano fatto arrabbiare?

"E' poco, normalmente vanno a 200. Mi sa che con l'età tiro più piano".

Reazione carica contro il pubblico, i fischi ti caricano.

"Mi servono, mi sento vivo. Più fischiano e meglio gioco".

Ancora ti emozioni dopo tanti anni?

"Sì, l'adrenalina è parte di tutto. Vogliamo vincere, soprattutto una partita come quella di oggi. Bisogna lottare fino alla fine e con l'uomo in meno non era facile. Abbiamo dimostrato di saper anche soffrire e chi è rimasto in campo ha fatto una grande partita".