Roma-Empoli, Bandinelli: "Giallorossi forti, noi in campo con attenzione ai dettagli"

Prima della gara contro la Roma, in programma alle 18.00 allo stadio Olimpico e valida per la 7a giornata di Serie A, ha parlato il centrocampista dell'Empoli Filippo Bandinelli. Le sue dichiarazioni:

BANDINELLI A DAZN

È un momento positivo per voi, siete qui per giocarvela alti come avete fatto con le altre big?

"Sì, abbiamo preparato bene la partita e cercheremo di fare quello che abbiamo preparato. Sappiamo di affrontare una squadra forte, ci sarà massima attenzione ai particolari".

Come stai?

"Sto bene e non vedo l'ora di scendere in campo. Vediamo a fine partita".