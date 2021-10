Roma-Empoli, Andreazzoli: "Questa è casa mia, forte senso di appartenenza alla Roma"

Anche Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli ed ex di giornata, ha parlati ai microfoni dei cronisti nel prepartita del match contro la Roma. Le sue dichiarazioni:

ANDREAZZOLI A DAZN

Ha trovato la quadra in attacco?

"Le ultime due gare hanno dato risposte favorevoli, vediamo come finirà la partita di oggi e poi dirò se abbiamo trovato la quadra".

Ha trascorso 12 anni qui, come si sente?

"Credo sia casa mia, è forte il senso di appartenenza alla Roma. Vivendo 12 anni in famiglia è chiaro che resta qualcosa di particolare e sono sensazioni che non puoi dimenticare".

Ha più visto l’Aurelio di Taddei? Qualcuno le ha chiesto consigli?

"Non dovrebbero chiedere consigli a me, ma a Taddei. Nel calcio si viene ricordati per stupidaggini invece che per le cose importanti".