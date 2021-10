Nel prepartita di Roma-Empoli, 7a giornata di campionato in scena allo stadio Olimpico, è intervenuto ai microfoni dei cronisti l'attaccante giallorosso Tammy Abraham. Le sue dichiarazioni:

ABRAHAM A DAZN

Come hai trascorso il tuo compleanno?

"L'ho trascorso con la mia famiglia che è venuta qui a Roma, ora spero di festeggiarlo con una vittoria oggi".

Quanti gol Mourinho si aspetta da te in questa stagione?

"Mourinho ha fiducia in me e mi chiede diversi gol, mi conosceva già in Inghilterra".