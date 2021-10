Juventus-Roma, Mourinho punge la squadra arbitrale: "Non si dà il vantaggio sulle azioni da rigore? Non commento, fatelo voi" (VIDEO)

Non solo la stoccata sulla questione giornalisti in sala stampa: Josè Mourinho lancia una frecciatina anche alla squadra arbitrale che ha diretto Juventus-Roma: nella conferenza stampa del post partita lo Special One ha così chiarito la sua posizione sull'azione che ha portato al penalty poi fallito da Veretout: "(Oltre che Orsato) Il quarto uomo - Andrea Colombo della sezione di Como, promosso nella Can di A e B quest'anno, ndr - mi ha detto che il vantaggio sul rigore non si dà. Non voglio commentare, fatelo voi, altrimenti poi si dice che Mourinho quando perde parla dell'arbitro. E io invece voglio solo parlare della mia squadra".