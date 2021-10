Juventus-Roma, Kean: "Volevo colpire la palla sul secondo palo ed è andata bene. Era importante vincere"

Moise Kean, giocatore della Juventus, ha parlato al termine della gara ai microfoni dei cronisti per commentare la vittoria dei bianconeri contro la Roma. Queste le sue parole:

KEAN A DAZN

Cosa hai pensato quando hai fatto gol in quel modo?

"La palla è entrata, non ho pensato tanto. Volevo colpirla sul secondo palo ed è andata bene".

Hai anche dato una risposta dopo il derby.

"L'importante è vincere, era importante oggi portare punti a casa e ci siamo riusciti".

State provando la convivenza con Morata o Chiesa? In che ruolo ti piace di più giocare, considerando che sei centravanti?

"Posso giocare un po' ovunque, mi faccio trovare a disposizione e pronto dove il mister mi vuole mettere".

Dopo questa esperienza all'estero senti il tuo peso all'interno della squadra?

"Ho fatto una bella esperienza, mi è servito tanto e mi ha aiutato tantissimo. Ora sono qui per dare il mio contributo alla squadra, per dare il massimo e arrivare fino in fondo".