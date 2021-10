Juventus-Roma, De Sciglio: "Vittoria di grandissimo valore. Era una partita difficile"

Mattia De Sciglio, giocatore della Juventus, ha parlato al termine della gara ai microfoni dei cronisti per commentare la vittoria dei bianconeri contro la Roma. Queste le sue parole:

DE SCIGLIO A DAZN

Il valore di questa vittoria?

"Valore grandissimo, l'obiettivo era continuare dove ci eravamo fermati prima della sosta. Oggi tutti uniti contro un grande avversario, era una partita difficile. La squadra ha lavorato come col Chelsea e Torino, bisogna continuare".

Che percorso vedi?

"C'è stata qualche difficoltà all'inizio e ci saranno anche avanti, cerchiamo di stare uniti e stiamo trasmettendo anche ai più giovani i valori della squadra e società. Stiamo diventando una vera squadra".

Cosa rappresenta per te questa prestazione a livello personale? Quanto conta la presenza di Allegri?

"La presenza del mister mi trasmette grande fiducia, come me l'ha sempre data. Anche dalla squadra sento di essere apprezzato sia per il ragazzo che sono sia per il calciatore. Per me stasera è stato importante fare una bella partita per trovare fiducia in me stesso".

Cosa dice ora la classifica?

"Dice che dobbiamo continuare così perché le ultime vittorie ci hanno riportato in su, ci hanno fatto riavvicinare alle squadre davanti. Il campionato è lungo, ma l'obiettivo è sempre quello di tornare ai vertici".