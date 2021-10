Juventus-Roma, Bernardeschi: "Questa sera dobbiamo fare un passo in avanti in classifica"

Questa sera la Roma di José Mourinho sarà ospite della Juventus di Massimiliano Allegri, fischio d'inizio alle ore 20:45. Prima del match Federico Bernardeschi ha parlato ai micrifoni dei cronisti. Ecco le dichiarazioni del jolly offensivo bianconero:

BERNARDESCHI A DAZN

Allegri ha parlato bene di te, che momento è?

"Momento importante, per me e la squadra. So che non è stata una stagione facile, ma si è chiusa nel migliore dei modi e tutti sappiamo come. Sto facendo bene quest'anno e devo continuare così, con serenità, continuare a fare quello che mi dicono allenatore e compagni".

Il tecnico ha parlato di te per tanti ruoli, ha detto che devi stare più in mezzo al campo.

"Mi trovo bene dentro al campo, poi ci si adatta alle idee dell'allenatore. Lì esprimo le mie qualità nel migliore dei modi, come falso nueve, come mezz'ala, però mi concentrerei sulla partita di questa sera, è importante per fare un passo in avanti in classifica".

BERNARDESCHI A JTV

Cosa deve fare la Juventus questa sera?

"Mi viene una risposta: deve fare la Juventus, perché siamo in casa nostra davanti ai nostri tifosi, che oggi sono di più. Siamo contenti. Deve fare la Juve, saper fare gioco e saper soffrire. La Roma è una grande squadra e lo sappiamo però ripeto siamo in casa nostra".

Sulla Roma: "Possiamo e dobbiamo metterli in difficoltà. Con squadre di questo calibro la cosa importante è saper gestire la partita. Sappiamo i loro punti deboli e cercheremo di metterli in difficoltà".