Juventus-Roma, Allegri: "Grande stima e rispetto per Mourinho. Partita importante per fare un salto in classifica"

Il cammino della Roma in campionato riprende, dopo la sosta per le Nazionali, a Torino in casa della Juventus. Prima del fischio d'inizio ha parlato ai microfoni dei cronisti il tecnico bianconero Max Allegri. Le sue dichiarazioni:

ALLEGRI A DAZN

Partita per non rompersi le ossa ha detto. Cosa chiederà a Kean oggi?

"Dovrebbe fare gol, che sarebbe una cosa molto importante. Partita bella, c'è anche il pubblico stasera, per noi vincere sarebbe importante per fare un salto in classifica".

Come mai Sandro fuori?

"Ieri ha sbagliato porta dello spogliatoio, ho preferito lasciarlo al riposo e non farlo giocare (ride, nda)".

Le hanno fatto piacere le parole di Mourinho?

"C’è grande rispetto e stima da parte mia nei suoi confronti. È un grande allenatore, per il campionato è bello averlo qui di nuovo. Questa sera non è sfida tra Allegri e Mourinho ma tra Juventus e Roma e i giocatori che vanno in campo".